Prefeitura de São Paulo oferece Oficina de Páscoa para artesãos

No dia 26 de fevereiro, a Prefeitura de São Paulo realizará uma oficina especial de Páscoa destinada a artesãos e manualistas que estão credenciados no programa Mãos e Mentes Paulistanas. O evento ocorrerá na sede da região central da cidade, com participação gratuita para os inscritos.

Durante a oficina, os participantes terão a oportunidade de aprender a confeccionar o Coelho Oliver, uma peça exclusiva elaborada com tecido, pelúcia e tinta. As inscrições devem ser feitas por meio de um formulário disponível até o dia 23 de fevereiro.

A atividade será dividida em duas turmas, uma pela manhã e outra à tarde, cada uma com duração de três horas e capacidade para 40 participantes. As aulas serão conduzidas por Simone Silva, especialista em bonecas de pano e designer de interiores, que compartilhará suas técnicas adquiridas ao longo de mais de 20 anos no setor.

O objetivo dessa ação é não apenas promover a produção artesanal, mas também incentivar a capacitação e profissionalização dos envolvidos. Simone utilizará seu know-how para ensinar modelagem e acabamentos diferenciados durante a oficina.

Rodrigo Goulart, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ressaltou a importância do evento: “A oficina de Páscoa do Mãos e Mentes Paulistanas representa uma excelente oportunidade para capacitar nossos empreendedores, promovendo a criação de produtos exclusivos que atendem às demandas do mercado com criatividade e competitividade“.

Para participar, os interessados devem estar devidamente credenciados no programa Mãos e Mentes Paulistanas, escolher um dos horários disponíveis e ter disponibilidade total durante a realização do workshop.

Sobre Simone Silva

Simone Silva acumula mais de 20 anos de experiência no artesanato, destacando-se na confecção de bonecas de pano que mesclam tradição e inovação. Seu método singular transforma tecidos em verdadeiras obras-primas, sendo suas oficinas reconhecidas pela apresentação de técnicas exclusivas e acabamentos impecáveis.

Sobre o Programa Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, criou o programa Mãos e Mentes Paulistanas em 2019 para apoiar o setor artesanal da capital. A iniciativa busca melhorar as condições econômicas e sociais dos empreendedores artesanais da cidade.

Com foco em inclusão produtiva e geração de renda, o programa promove diversas atividades que desenvolvem o setor de artesanato e manualidades. Suas ações são organizadas em três pilares principais: cadastramento municipal de empreendedores, cursos de capacitação empreendedora e acesso ao mercado por meio da participação em eventos.

Os interessados em se envolver nas ações do programa podem se inscrever para o credenciamento no Mãos e Mentes Paulistanas através do link disponível no site oficial da Prefeitura.