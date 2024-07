Prefeitura de São Caetano realiza novo mutirão de Saúde neste fim de semana

A Prefeitura de São Caetano do Sul promoverá neste sábado e domingo (20 e 21/7) mais uma edição do Atende Fácil Saúde Extraordinário, localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 282, Centro. O mutirão tem como objetivo agilizar o atendimento em Clínica Médica para moradores com 14 anos ou mais, que apresentem queixas de baixa complexidade. Esse médico tem papel resolutivo importante, pois possui conhecimento abrangente sobre o funcionamento do corpo humano.

A novidade foi anunciada pelo prefeito José Auricchio Júnior. Durante os dois dias, serão oferecidos 2 mil atendimentos, sendo 1,8 mil em livre demanda, mediante senha, e os demais através de agendamentos por telemedicina, respeitando as prioridades e a demanda com tempo de espera das 12 Unidades Básicas de Saúde.

“Contaremos com 41 médicos presenciais durante os dois dias de ação, além de uma equipe de suporte com mais de 100 colaboradores. O atendimento com o clínico geral é essencial para a primeira avaliação do paciente, analisando os sintomas e determinando se há necessidade de encaminhamento a um especialista”, afirmou o secretário de Saúde, Guilherme Esposito.

Nos dias 29 e 30 de junho foi realizado o primeiro mutirão Atende Fácil Saúde Extraordinário, com consultas e exames em diversas especialidades. Foram 4.050 atendimentos em dois dias de ação, com envolvimento de 150 colaboradores, entre médicos, enfermeiros e equipes administrativas e de apoio.

Ao todo, foram 1.235 consultas e atendimentos com a equipe de enfermagem para aferição de pressão arterial, medição de peso e altura, medição de glicemia e aferição de temperatura; 562 exames de ultrassonografia, mamografia, radiografia, ecocardiograma, holter e mapa; 615 atendimentos na farmácia 24 horas e 1.638 agendamentos de retornos, exames e pós-consultas.