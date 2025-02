Prefeitura de São Caetano inicia matrícula dos alunos de cursos do Celef

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria de Educação, divulgou a lista de contemplados com as vagas para os cursos do Celef (Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental) Luiz Milani deste ano. A matrícula dos sorteados começou nesta quinta-feira (20/2).

A listagem conta com 535 nomes, que são divididos por anos e períodos de manhã e vespertino. A lista completa pode ser conferida no site da Prefeitura de São Caetano (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) ou no Portal da Educação (educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br). As vagas são destinadas, exclusivamente, aos alunos que cursam o Ensino Fundamental (de 1º a 9º ano), na rede municipal de São Caetano.

As matrículas vão até a próxima terça-feira (25/2) e são feitas presencialmente no Cecape (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação) Dra. Zilda Arns, que está localizado na Rua Tapajós, 300, Bairro Barcelona. É preciso estar com os seguintes documentos em mãos: protocolo de inscrição on-line, uma foto 3X4 recente; cópia do RG e CPF do aluno, e declaração de escolaridade atualizada (ano concluído) ou boletim escolar original.

O candidato que não efetivar a matrícula no prazo determinado, será desclassificado do processo seletivo, e sua vaga será disponibilizada para o cadastro reserva.

O Celef oferece aulas de língua inglesa complementares aos alunos do Ensino Fundamental I e II, da rede municipal, e tem como principal objetivo oferecer para os estudantes de São Caetano a oportunidade de ampliarem seus conhecimentos na língua mais falada no mundo, seja no ambiente de trabalho, na vida acadêmica ou em viagens.