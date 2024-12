Prefeitura de São Bernardo vai multar motos com escapamentos barulhentos

O prefeito de São Bernardo, prefeito Orlando Morando, sancionou a lei que prevê multas de até R$ 3 mil para motos que utilizam escapamentos barulhentos, em conformidade com os limites estabelecidos pela resolução do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente).

A responsabilidade pela aplicação da lei caberá às secretarias de Mobilidade e Vias Urbanas, Segurança Pública e Proteção Ambiental. O montante da penalidade varia de acordo com o período em que a irregularidade for identificada: R$ 1.000,00 – para infrações ocorridas até as 19h – R$ 2.000,00 – para infrações detectadas entre 19h01 e 22h – e R$ 3.000,00 – para infrações constatadas entre 22h01 e 7h.

Além disso, caso a infração seja identificada nas proximidades de hospitais ou outras unidades de saúde consideradas mais sensíveis a barulhos excessivos, a multa será aplicada em valor dobrado.

“Ninguém gosta de multar, mas infelizmente nós não podemos deixar que a sociedade perca o sossego. É lamentável o que muitos motociclistas fazem. É óbvio que aos trabalhadores, que utilizam suas motos para exercerem suas funções, não precisam se preocupar. Nossa Lei é contra os infratores, que tiram a paz em muitos locais da nossa cidade”, destacou o prefeito Orlando Morando.

A legislação estabelece que o nível máximo de ruído permitido é de 99 decibéis para motos fabricadas até 31 de dezembro de 1998. Para motocicletas fabricadas a partir de 1999, os limites variam entre 75 e 80.