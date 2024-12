Orlando Morando será o novo secretário de Segurança Urbana de São Paulo

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, foi anunciado, na tarde desta sexta-feira (27/12), como novo secretário de Segurança Urbana de São Paulo para o novo mandato do atual chefe do Executivo, Ricardo Nunes (2025-2028).

A confirmação ocorreu após reunião, ocorrida na Capital. Prestes a encerrar seu mandato, como prefeito de São Bernardo, após dois mandatos consecutivos (2017-2020 e 2021-2024), com aprovação superior a 80% junto à população, Orlando Morando aceitou o convite do prefeito Ricardo Nunes para assumir uma das mais importantes pastas da Capital.

“Encaro essa missão como um novo desafio em minha trajetória de dedicação à gestão pública e à promoção de segurança para as pessoas. Carrego comigo a experiência adquirida em dois mandatos como prefeito de São Bernardo do Campo, onde tornamos a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade uma referência estadual”, destacou.

Entre os principais planos de Segurança em São Bernardo, Orlando Morando foi responsável pela ampliação do efetivo de profissionais, transformando na segunda maior corporação do Estado, justamente atrás somente da Capital.

Destaca-se também amplos investimentos em equipamentos modernos e treinamentos de excelência, sempre com o foco em proteger e servir. Entre as iniciativas de maior sucesso, o programa “Noite Tranquila“, que garantiu paz às famílias combatendo a perturbação de sossego, combatendo de frente e ativamente os pancadões no município. Recentemente, inaugurou medida que reforça ações integradas e une segurança e tecnologia, o moderno Centro Integrado de Monitoramento e Gerenciamento de Emergências (CIMGE). O novo espaço, localizado no 16º e 17º andar do Paço Municipal, passa a compor as forças de segurança do município. O investimento na estruturação do equipamento se deu no valor de R$ 18 milhões.

“Agora, meu compromisso é aplicar essa experiência e inovação à maior cidade do Brasil, colaborando com a Prefeitura de São Paulo para promover ações que reforcem a segurança e o bem-estar da população. Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes pela confiança e estou pronto para trabalhar incansavelmente em benefício dos paulistanos”, concluiu.