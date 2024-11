Prefeitura de São Bernardo promove programação especial no feriado da Consciência Negra

Em continuidade às ações da Semana da Consciência Negra em São Bernardo, a Prefeitura promove programação cultural gratuita nesta quarta-feira (20/11), feriado nacional, no Parque da Juventude (Avenida Armando Ítalo Setti, 65, Baeta Neves). A partir das 13h, o espaço vai receber apresentação de reggae com Raul; na sequência, às 14h, o rap chega com Mano Scofield e, às 15h, será realizada apresentação de samba com Amoroso.

Outros espaços públicos também dedicam eventos especiais para o período. Caso da Câmara de Cultura Antonino Assumpção, localizada na Rua Marechal Deodoro, 1.325, no Centro, que recebe a exposição Poemas & Pessoas Pretas até a próxima sexta-feira (22/11). A mostra retrata as formas de trabalho destinadas ao público negro no início da formação política e social do País. Também serão apresentadas peças de cerâmica figurativa e utilitária, que retratam o trabalho, a diversidade e os sotaques nas produções artísticas. Todo o material faz parte do acervo do Centro de Referência das Culturas Populares Tradicionais de São Bernardo do Campo.

CHÁCARA SILVESTRE – No domingo, a Chácara Silvestre (Avenida Wallace Simonsen, 1.800, Nova Petrópolis) será palco de apresentação musical de Keila Regina, com repertório de samba, a partir das 16h. Além disso, o espaço realiza visitas monitoradas ao casarão, das 10h às 16h, e aula de ritmos às 10h.

VEM PRA HISTÓRIA – Outra opção cultural é a contação de histórias do projeto Vem pra História nesta quinta-feira (21/11). O mundo no black power, de Tayó de Kiusam de Oliveira, com Ilustrações de Taisa Borges, será a leitura das 14h30 na Biblioteca Municipal Guimarães Rosa (Avenida João Firmino, 900, Assunção). Já na Biblioteca Municipal Érico Veríssimo (Rua Francisco Alves, 460, Paulicéia) o exemplar Minha mãe é Negra Sim!, de Patrícia Santana, com Ilustrações de Hyvanildo Leite, será a atração, às 14h40.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira (20/11) – Parque da Juventude

13h – Apresentação Raul (Reggae)

14h – Apresentação Mano Scofield (Rap)

15h – Apresentação Amoroso (Samba/Reggae)

Local: Avenida Armando Ítalo Setti, 65, Baeta Neves

Quinta-feira (21/11) – Biblioteca Municipal Guimarães Rosa

14h30 – Vem pra História/ Livro: O mundo no black power de Tayó de Kiusam de Oliveira com Ilustrações de Taisa Borges

Local: Avenida João Firmino, 900, Assunção

Quinta-feira (21/11) – Biblioteca Municipal Érico Veríssimo

14h40 – Vem pra História/ Livro: Minha mãe é Negra Sim! de Patrícia Santana com Ilustrações de Hyvanildo Leite

Local: Rua Francisco Alves, 460, Paulicéia

Domingo (24/11) – Parque Chácara Silvestre

10h às 16h – Visitas Monitoradas

10h – Aula de Ritmos

16h – Apresentação Keila Regina (Samba)

Local: Avenida Wallace Simonsen, 1.800, Nova Petrópolis

Até sexta-feira (23/11) – Câmara de Cultura Antonino Assumpção

Exposição Poemas & Pessoas Pretas

Local: Rua Marechal Deodoro, 1.325 – Centro

Visitas monitoradas das 10h às 14h