Prefeitura de São Bernardo inicia reforma do campo de futebol do Jerusalém

Uma espera que já chegava perto dos 64 anos chegou ao fim. Em um evento cheio de emoção e nostalgia, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, assinou na manhã deste domingo (02/02) a ordem de serviço para a reforma do campo de futebol do Jerusalém. A qualificação do espaço visa melhorar as condições e incentivar a prática esportiva, contribuindo para a qualidade de vida da população. O evento contou com a participação de vereadores, secretários municipais, lideranças locais e a comunidade.

A reforma completa do campo de futebol do Jerusalém vai contemplar a colocação de grama sintética, implantação de sistema de drenagem, pintura geral, reforma das traves e alambrados, nova iluminação de LED, contenção do talude e demais adequações. As intervenções têm prazo estimado de sete meses e estão orçadas em R$ 1,8 milhão.

O prefeito Marcelo Lima lembrou que a licitação para reforma do campo foi finalizada em 2024, mas só foi assinada recentemente. “É com muita alegria que estamos aqui hoje, no Jerusalém, e quero dizer aos moradores que a partir do momento que entregar a obra, não tem mais poeira. As crianças vão ter menos problemas de respiração, quem joga bola vai poder jogar no campo de grama sintética, se divertir, não cancelar eventos por conta da chuva e com isso vem a valorização do entorno”, pontuou.

A vice-prefeita Jessica Cormick destacou o movimento de união política que vem tomando conta da cidade em prol da melhoria de São Bernardo. “Em apenas 30 dias, tantas coisas boas acontecendo em São Bernardo, para a população, para a cidade. Fico muito feliz em poder estar fazendo parte disso”, afirmou. “Hoje a gente pode dizer que o campo está saindo da UTI, indo para enfermaria e daqui a pouco, já vai ter alta, esse campo que é tão significativo para São Bernardo.”

O secretário de Esportes e Lazer, Fran Silva, destacou que em apenas um mês de gestão, o governo comandado pelo prefeito Marcelo Lima já vem fazendo a diferença na cidade. “Um prefeito de todos, um prefeito do diálogo e que gosta de gente, que vai atender a todos da nossa cidade”, elogiou. “Hoje é um dia mais feliz, pelo campo que tem quase 64 anos e vai receber dignidade. Esses moradores aqui não terão mais problema de ter poeira dentro de casa, de ter a lama na porta da sua casa, vai trazer saúde, qualidade de vida e trazer dignidade para os atletas. É um novo tempo para São Bernardo”, completou.

Após a reforma, a Secretaria de Esportes e Lazer pretende levar para o campo de futebol do Jerusalém mais uma unidade das escolinhas de futebol, que atualmente atendem cerca de 5.000 crianças no contraturno escolar. “Não é um trabalho para formar craques, mas sim, para formar pessoas, cidadãos de bem. Vamos estudar, com a autorização do prefeito, para ampliar esse programa”, afirmou.

Conquista histórica para a comunidade

Muito emocionado, o presidente do Esporte Clube Jerusalém, Robson Dudo, afirmou que a assinatura da ordem de serviço é um momento de muita felicidade, pois atende a um pedido antigo da comunidade. “Nosso time foi fundado em 1961, iremos fazer aniversário dia 10 de junho, 64 anos. Passamos muitas dificuldades durante os últimos 12 anos, mas sobrevivemos, graças a Deus”, contou. Dudo citou diversas pessoas que já passaram pelo time e agradeceu pela contribuição de cada um. “Ontem era para ter jogo, não teve porque estava com barro, hoje a situação mudou, graças a Deus vai mudar. Eu agradeço imensamente a todos vocês.”

Também emocionado, o ex-presidente do time Carlos Alberto Bueno, o Bilu, relembrou que faz parte do grupo desde o início. “Nasci nessa vila, como presidente fui campeão invicto da primeira divisão, trouxemos jogadores renomados para jogar no nosso campo. Hoje só tenho a agradecer a todos”, declarou. “Tem coisas que não têm valor, mas têm sentimento e têm honra. O prefeito Marcelo tem sentimento e honra, muito obrigado”, concluiu.