Prefeitura de Ribeirão Pires reforça galeria pluvial da Rua Pedro Mozelli

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, realizou intervenção de reforço nas galerias pluviais da Rua Pedro Mozelli, no Parque Aliança, nesta quinta-feira (9).

Equipe da Zeladoria esteve no local e retirou a antiga manta asfáltica e colocou material reforçado para evitar que a água da enxurrada leve a proteção do asfalto, o que poderia criar um buraco na via.

Conforme o cronograma da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, ainda no início da semana que vem, equipes de profissionais devem retornar ao local para colocar bloquetes, reforçando mais ainda o trecho da rua. O material em questão é feito com material impermeável, o que dará mais durabilidade.

A Prefeitura de Ribeirão Pires aguarda liberação de verba, proveniente do Governo do Estado, e que soma R$ 2 milhões, para realizar a intervenção completa da galeria pluvial da Rua Pedro Mozelli. O valor será utilizado para a troca de toda as tubulações pluviais e também para pavimentação do trecho, o que garantirá mais segurança aos moradores e demais pessoas que transitam pela rua.

Equipe do Estado já realizou a visita técnica para liberação de recursos para a reconstrução da galeria pluvial da Rua Pedro Mozelli. No momento, o município aguarda a liberação do valor junto ao Palácios dos Bandeirantes.