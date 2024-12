Ribeirão Pires realiza limpeza e roçagem em bairros da Estância

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, realizou a limpeza de ruas em alguns bairros da Estância na manhã desta segunda-feira (9).

Equipes de roçagem atuaram nas margens do Ribeirão Grande, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, no Centro de Ribeirão Pires. Os profissionais realizaram a limpeza da passarela e o corte da grama no local.

A praça da Igreja Matriz São José recebeu equipe de limpeza urbana, que fez a varrição em todo o local. As profissionais limparam as escadas do espaço, assim como varreram a entrada e as partes laterais do local.

Já na Avenida Humberto de Campos, a Zeladoria realizou roçagem limpeza com auxílio do soprador de folhas elétrico, que garante ainda mais resultado na ação. Para promover a segurança dos profissionais e dos motoristas que passavam pela via, parte da via foi isolada com cones.

No bairro Santana, os profissionais também executaram serviços de limpeza. Na Rua Angelino Francisco Gianasi, por exemplo, foram realizadas limpeza do meio fio, assim como a roçagem de partes de calçadas.

A Prefeitura realiza ações de limpeza, como roçagem e varrição, de forma permanente e com cobertura em todos os bairros da cidade. A Administração Municipal acompanha cronograma para atender todos os locais, e também recebe pedidos de munícipes.