Prefeitura de Ribeirão Pires realiza pintura de redutores de velocidade na Estrada da Colônia

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, realizou na última sexta-feira (24) pintura de linhas de estímulo à redução de velocidade na Estrada da Colônia, via onde está situada a UPA Santa Luzia e o novo hospital municipal. O projeto piloto busca aumentar a segurança no local, que conta com grande circulação de pedestres, incluindo idosos e crianças, além de ponto de ônibus com constante movimento de passageiros.

O subsecretário de Mobilidade Urbana, Marcos Franco explicou que a medida foi adotada como uma alternativa ao uso de lombadas. “No trecho da Estrada da Colônia onde realizamos a intervenção, a instalação de lombadas não é viável. As linhas de estímulo à redução de velocidade servem para alertar os condutores sobre a necessidade de diminuir a velocidade durante a descida, contribuindo para a segurança viária”, afirmou.

A iniciativa inicial será avaliada e posteriormente também realizadas em locais de grande movimento como escolas, vias com maiores índices de sinistros. Vale destaque que como alternativa para as lombadas, o estímulo à redução de velocidade gera menor custo aos cofres municipais.

O secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres, reforça que a Prefeitura trabalha continuamente nas ações de melhorias no trânsito da cidade. “Nosso principal objetivo é reduzir acidentes e preservar vidas. O prefeito Guto (Volpi) sempre pede às equipes que inovem e busquem alternativa para as questões cotidianas, garantindo mais qualidade de vida aos moradores”, disse.