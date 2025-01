Prefeitura de Ribeirão Pires oferece vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, segue com agenda aberta para a vacinação antirrábica gratuita de cães e gatos, realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses. Os atendimentos são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h30 e de 13h30 às 16h. Os moradores que desejarem vacinar seus pets devem agendar pelo telefone (11) 4824-3748.

A vacinação ocorre no próprio Centro de Controle de Zoonoses, localizado na Rua Catarina Rios Giachello, 185, Jardim Boa Sorte. A vacina é recomendada para cães e gatos a partir dos seis meses de vida ou para aqueles que já tenham tomado a dose há mais de 1 ano.

Em 2024, foram aplicadas 1.500 vacinas em cães e gatos. A ação faz parte das iniciativas do município em proteção à saúde pública. A Prefeitura também realiza ações mensais no último sábado de cada mês, com a vacinação antirrábica junto com uma Feira de Adoção de Cães e Gatos e o programa “Tigela Cheia,” que troca garrafas recicláveis por ração. A atividade acontece na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna.