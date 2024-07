Prefeitura de Ribeirão Pires adquire sistema para criação de biblioteca digital

A Prefeitura de Ribeirão Pires adquiriu série de computadores e um sistema para criar biblioteca digital municipal e que poderá ser acessada pelos celulares dos moradores da Estância. A nova tecnologia deverá estar à disposição dos munícipes nos próximos dias,

Para a implementação da biblioteca digital, a Administração Municipal conta com 15 computadores que equiparão espaço físico e que poderão ser acessados pelos munícipes. O local também conta com uma lousa digital.

O sistema que será utilizado pela Administração Municipal garante acesso por computadores, notebook e até mesmo por smartphones. O acesso ao banco de dados da biblioteca estará disponível pelas 24 horas e pelos sete dias da semana, sem interrupções.

O número mínimo de usuários garantidos é de 5 mil. Os interessados em utilizar o sistema deverão fazer cadastro. Há também possibilidade de acesso multiusuário simultâneo, com toda comunidade acessando o mesmo conteúdo ao mesmo tempo, por exemplo.

O sistema contará com no mínimo 30 mil e-books para acesso e também 3 mil audiolivros, no mínimo. Dentre as editoras, haverá publicações do Grupo Record, Novo Século, Editora Melhoramentos, Harpers Collins e Sextante, por exemplo. O banco de dados contará com, no mínimo, 30 publicadoras.

“Vamos entregar uma biblioteca de ponta para o morador de Ribeirão Pires. Com banco de dados com milhares de livros e audiolivros que ficarão à disposição de todos. E o melhor é que todos poderão acessá-la pelos computadores e até mesmo pelo celular”, declarou o prefeito da cidade, Guto Volpi.