Prefeitura de Mauá reforça as ações de combate à Dengue

A Prefeitura de Mauá deu continuidade às ações preventivas contra a Dengue e outras arboviroses, como Zika, Chikungunya e Febre Amarela, com o Dia D no Território, realizado nesta terça-feira (25) no Jardim Zaira 1. Durante o evento, que aconteceu na feira local, foram realizadas atividades de conscientização, incluindo a distribuição de folhetos informativos, abordagens casa a casa e orientações para a população.

A ação contou com a participação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Enfermeiros, o Gerente da Unidade Básica de Saúde (UBS) Zaira I e estagiários, todos comprometidos em informar a comunidade sobre as medidas preventivas contra o mosquito transmissor dessas doenças.

No dia seguinte, nesta quarta-feira (26), o programa Viver Bem promoveu uma aula especial no CEU das Artes do Parque das Américas, reforçando a importância do combate à proliferação do mosquito. Os agentes percorreram ruas da região, inclusive o Jardim Flórida.

A atividade contou com a presença do prefeito Marcelo Oliveira, que enfatizou a importância da mobilização. “Estamos aqui hoje reafirmando nosso compromisso com a saúde pública e com o bem-estar da população de Mauá. A dengue, assim como outras arboviroses, é um problema sério, mas que pode ser prevenido com atitudes simples e eficazes. Nossa equipe de Vigilância de Controle de Zoonoses, está nas ruas, devidamente identificada, orientando os moradores e combatendo os focos do mosquito Aedes aegypti”, afirmou.

Ele ainda reforçou que a população tem parte fundamental nesse enfrentamento. “É fundamental que cada cidadão faça a sua parte. Não podemos permitir que a água parada se acumule em nossas casas, quintais e espaços públicos. Pequenas ações, como tampar caixas d’água, eliminar recipientes que possam acumular água e manter os terrenos limpos, fazem toda a diferença. A Prefeitura está intensificando as ações de combate, com visitas casa a casa, distribuição de materiais informativos e atividades como esta, do programa Viver Bem, que reforçam a importância da prevenção. Mas nada disso será suficiente sem o apoio da população“, comentou.

Essas iniciativas fazem parte do esforço contínuo da Prefeitura de Mauá em combater as arboviroses e proteger a população.

Mauá tem atuação permanente para garantir medidas de prevenção

Com o apoio de Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, em 2025, a Prefeitura de Mauá já visitou mais de 21 mil residências com ações de orientação à população, e também com o objetivo de identificar e eliminar possíveis focos do Aedes aegypti.

Os agentes de endemias também realizam bloqueios de transmissão em um raio de 200 metros nos locais onde há casos suspeitos de Dengue. Os moradores são orientados a adotar medidas como:

• Eliminar água parada em vasos de plantas, pratinhos e calhas;

• Manter caixas d’água tampadas;

• Colocar telas nos ralos;

• No caso de ralos menos utilizados, é indicada a vedação com plástico, ou lavá-lo semanalmente, escovando principalmente as bordas para eliminar possíveis ovos do mosquito.

• Secar pneus e protegê-los da chuva;

• Escovar os pratos dos pets e trocar a água semanalmente;

• Escovar os pratos de plantas que não podem ser removidos

• Manter piscinas limpas e com água tratada.

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Mauá reforça seu compromisso com a saúde pública e o combate ao Aedes aegypti, promovendo um ambiente mais seguro para toda a população.