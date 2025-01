Prefeitura de Mauá recebe 15 cadeiras de rodas do Rotary Clube

O atendimento humanizado das unidades de saúde de Mauá ganharam um reforço. A Prefeitura recebeu do Rotary Clube da cidade 15 cadeiras de rodas. 11 delas serão destinadas às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e quatro cadeiras de rodas, especiais para obesos, serão utilizadas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). A ação atende a uma solicitação da Secretaria de Saúde e visa melhorar a acessibilidade e a mobilidade dos cidadãos que utilizam os serviços de saúde no município.

A entrega oficial ocorreu durante jantar promovido pela entidade, na noite desta segunda-feira (27/01). O evento contou com a participação do prefeito Marcelo Oliveira e da representante da secretaria de Saúde, Ellen Romanini. O presidente do Rotary Clube de Mauá, Mario Ceola, realizou a entrega das cadeiras de rodas ao prefeito, que agradeceu a ajuda.

“Esse é um exemplo de parceria que tem o objetivo de cuidar da cidade e, principalmente, das pessoas. Essa doação, com certeza, nos ajudará todos os dias a possibilitar um acolhimento melhor e mais humanizado”, afirmou o prefeito.

Com essa ação, o município de Mauá avança no compromisso de oferecer mais conforto e acessibilidade àqueles que mais precisam, promovendo uma saúde pública mais humanizada e eficiente.