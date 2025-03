Prefeitura de Mauá convoca Assembleia para eleição do Conselho Municipal de Cultura

A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Cultura, está convocando artistas, produtores culturais e membros da sociedade civil para participarem da Assembleia Geral Eletiva do Conselho Municipal de Cultura. O evento será realizado no dia 2 de abril de 2025, às 19h, no Teatro Municipal de Mauá, localizado na Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia.

A assembleia tem como objetivo eleger os novos membros titulares e suplentes que irão compor o Conselho Municipal de Cultura para o mandato de 2025 a 2027. O conselho é um órgão essencial para a formulação e acompanhamento das políticas culturais na cidade, garantindo a participação ativa da comunidade artística na construção do cenário cultural local.

Quem pode participar?



Para ter direito a voto na eleição, os interessados devem estar cadastrados no Mapa Cultural da Cidade até 02 de fevereiro de 2025, ou seja, 60 dias antes da assembleia.

Como se candidatar?



Os artistas e agentes culturais que desejam se candidatar a uma vaga no conselho devem realizar a inscrição até 28 de março de 2025 por meio do portal: mapacultural.maua.sp.gov.br.

Essa é uma oportunidade ímpar para aqueles que desejam contribuir ativamente com o fortalecimento da cultura em Mauá. O Conselho Municipal de Cultura tem papel fundamental na formulação de políticas públicas culturais, promovendo o diálogo entre a sociedade civil e o poder público.

Informações e dúvidas



Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura de Mauá, pelo telefone: 11 4512-7480.