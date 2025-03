Casa, Comida e Alma Lavada com Rodrigo Phavanello e Bianca Rinaldi no Teatro Municipal de Mauá

Uma comédia teatral que mergulha no relacionamento do casal Tânia Mara e Luís Alberto ao longo de vinte anos de casamento. A peça oferece uma perspectiva única, alternando entre os pontos de vista feminino e masculino sobre situações cotidianas, enquanto satiriza os defeitos e manias de cada um. Dividida em episódios, a história começa nos tempos de namoro, quando Tânia Mara fala romanticamente ao telefone com sua amiga sobre o seu namorado.

À medida que avança para o casamento, a empolgação diminui e as conversas revelam uma visão menos entusiasmada sobre o marido. Eventualmente, pequenas peculiaridades como o hábito de Luís Alberto de usar meias pretas para dormir se tornam motivo de desdém por parte de Tânia Mara. Com diálogos separados direcionados à plateia, o casal expõe os altos e baixos do casamento, convidando o público a se identificar com suas experiências. O clímax da peça é alcançado quando Tânia Mara e Luís Alberto reconhecem os aspectos positivos de sua jornada juntos, revelando a beleza e a importância de compartilhar a vida com alguém por tanto tempo.

Casa, Comida e Alma Lavada – Com: Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello

Teatro Municipal de Mauá

R. Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia, Mauá, SP, 09370–575, Brasil.

22/03/2025, às 20h, no Teatro Municipal de Mauá

Ingressos: R$80,00 inteira, R$40,00 meia-entrada, R$60,00 antecipado (até um dia antes do evento).

Duração: 75 min

Estacionamento no local

Possui acesso PCD

Classificação: 14 anos