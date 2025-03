Renato Albani testa novas piadas em SP, antes do lançamento de seu novo show

Renato Albani segue consolidando sua posição como um dos maiores nomes da comédia nacional. Após ultrapassar a marca de 250 mil espectadores com “Zona de Conforto”, o comediante está testando piadas e refinando textos para seu novo show.

O projeto “Testando” está em cartaz no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo, nos dias 13 e 27 de março, com sessões às 19h30 e 22h00. Nessa fase experimental, Albani interage com o público e avalia a recepção de novas piadas e histórias, moldando o material que fará parte de sua próxima produção.

Com uma carreira em ascensão meteórica, o humorista lotou 310 sessões em 2023 e outras 290 em 2024, consolidando-se como um dos maiores sucessos do stand-up brasileiro. Paralelamente, Renato Albani está nos preparativos finais para a gravação de seu especial “Zona de Conforto”, que acontece no dia 27 de abril de 2025, no Espaço Unimed. O projeto expande ainda mais seu público, reafirmando seu espaço entre os gigantes da comédia da atualidade.

Serviço – Espetáculo “Testando”

Local: Teatro Sabesp Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP

13/03 – 19h30 e 22h00

27/03 – 19h30 e 22h00