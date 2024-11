Prefeitura de Diadema realiza reunião para transição de governo

No dia de hoje, a Prefeitura de Diadema deu início ao processo de transição governamental, realizando a primeira reunião oficial entre a atual administração e a equipe do prefeito eleito, Taka Yamauchi, do MDB. O encontro marcou o começo da transferência de informações e documentos necessários para a nova gestão, com o governo do prefeito José de Filippi Júnior, do PT, comprometendo-se a manter um canal de comunicação aberto e eficaz para assegurar uma transição harmoniosa e transparente.

Representando a administração atual, estiveram presentes Fatinha Queiroz, secretária de Planejamento e Gestão; Raphael Rocha, secretário de Comunicação; Maria José Lima de Aragão Silva, controladora do município; Ricardo Perez, assistente da pasta de Governo; e Andréia Oliveira, assessora da Secretaria de Governo. Mario Reali, coordenador da equipe de transição do governo vigente, não pôde comparecer devido a questões de saúde.

Do lado da futura administração, participaram Taka Yamauchi junto com seus colaboradores Adler Kiko Teixeira, Marcos Michels, Bruno Gabriel de Mesquita, Ricardo Sousa, José Luiz Gavinelli e Leandro Petrin.

Na reunião, foi proposto um cronograma que prevê encontros semanais para entrega dos documentos já requisitados e para atender a eventuais novas solicitações da equipe entrante. A intenção é garantir que todas as informações relevantes sejam transmitidas em tempo hábil e de maneira eficiente.

Fatinha Queiroz afirmou que “o processo de transição será conduzido de forma republicana”, ressaltando a importância de assegurar a continuidade dos serviços prestados aos cidadãos de Diadema durante esse período de mudança administrativa.