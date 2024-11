Taka protocola pedido para criação de comissão de transição conjunta em Diadema

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi, protocolou hoje (04/11/2024) uma solicitação formal à prefeitura para a criação de uma comissão de transição conjunta. A proposta tem como objetivo estabelecer uma comunicação direta e eficiente entre a atual administração e a equipe do futuro governo, garantindo um processo de transição organizado e transparente.

A comissão será liderada por Kiko Teixeira, que atuará como coordenador, com Bruno Gabriel de Mesquita assumindo o cargo de secretário da equipe. Os assistentes Marcos Michels e Ricardo Souza também integrarão a equipe de transição, contribuindo para a análise e continuidade dos projetos em andamento.

A equipe de Taka busca promover uma transição baseada na transparência e responsabilidade. Entre os pedidos apresentados estão o fornecimento de cópias de documentos e demais informações essenciais para subsidiar a comissão de transição, facilitando um planejamento eficiente para o início da gestão do próximo prefeito.

“A transição é um passo importante para que tenhamos uma gestão eficiente e transparente desde o primeiro dia. Queremos entender a fundo os projetos em andamento, identificar as áreas de maior necessidade e preparar soluções concretas para nossa cidade. Acredito que, com uma transição bem estruturada, estaremos mais próximos de construir um governo que atenda às reais necessidades da nossa população e traga as mudanças que tanto desejamos”, afirmou Taka.