Prefeitura de Diadema afasta GCM envolvido em morte na rodovia dos Imigrantes

A Prefeitura de Diadema anunciou o afastamento de um guarda-civil municipal que se envolveu em um incidente trágico, resultando na morte de um jovem de 21 anos na noite do último sábado (11), na rodovia dos Imigrantes, na Grande São Paulo.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, o agente estava a caminho do trabalho quando presenciou um roubo a uma motocicleta nas proximidades de Diadema. Durante a abordagem aos criminosos, o guarda disparou sua arma em direção aos ladrões. Infelizmente, o proprietário da motocicleta foi atingido e faleceu no local.

A investigação policial está em curso para determinar se o disparo que resultou na morte do jovem foi efetuado pelo guarda-civil. Até o momento, o agente não foi detido.

A gestão municipal esclareceu, por meio de uma nota oficial, que o afastamento do agente faz parte dos protocolos estabelecidos para situações dessa natureza, enquanto as investigações prosseguem. Além disso, a Prefeitura reafirmou seu compromisso em colaborar com a Polícia Civil na apuração dos fatos e instaurou uma investigação interna para acompanhar a situação.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, o guarda-civil estava trafegando pela rodovia quando avistou dois indivíduos, com idades de 24 e 30 anos, tentando roubar a motocicleta BMW G 310 GS pertencente a Carlos Eduardo Oliveira do Nascimento. Os suspeitos estavam em outra moto durante a ação criminosa.

Ao notar o crime em andamento, o guarda-civil reagiu e disparou contra os assaltantes. Durante o confronto que se seguiu, a vítima foi atingida e não sobreviveu.

Ainda segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado, os assaltantes também foram feridos e transportados para o Hospital Municipal de Diadema. Um deles recebeu alta e foi autuado em flagrante, enquanto o outro permanece internado sob custódia policial.

A motocicleta utilizada pelos criminosos havia sido previamente roubada e foi recuperada e devolvida ao seu legítimo proprietário. As armas utilizadas no crime foram apreendidas pelas autoridades competentes, e o caso foi registrado no 3º DP de Diadema. “As diligências continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes do ocorrido”, informou a SSP.