Prefeitura de Curitiba Lança Mutirões de Castração Gratuita em Janeiro

No início de 2023, a Prefeitura de Curitiba anunciou a abertura de agendamentos para os mutirões de castração gratuita, uma iniciativa que visa promover o controle da população animal e o bem-estar dos pets na cidade. As inscrições estão disponíveis no site da Rede de Proteção Animal, na seção dedicada a eventos, com um total de 2.150 vagas para os três mutirões programados para este mês.

Podem participar moradores das regiões Fazendinha/Portão, Pinheirinho e Boa Vista, desde que estejam cadastrados na plataforma da Rede de Proteção Animal. Além disso, protetores independentes com cadastro ativo e Organizações Não Governamentais (ONGs) também estão habilitados para usufruir deste serviço.

O diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, destacou a importância do programa. Desde sua implementação em 2017, mais de 155 mil castrações foram realizadas em cães e gatos. “A castração não só previne doenças e tumores, mas também reduz o abandono e o número de animais nas ruas”, afirmou Evaristo.

Datas e Locais dos Mutirões

As cirurgias gratuitas ocorrerão em três locais distintos ao longo do mês:

Rua da Cidadania Portão/Fazendinha: De 8 a 12 de janeiro, na Rua Carlos Klemtz, 1.700, com atendimento das 8h às 16h. São 1.000 vagas disponíveis.

De 8 a 12 de janeiro, na Rua Carlos Klemtz, 1.700, com atendimento das 8h às 16h. São 1.000 vagas disponíveis. Estacionamento da Igreja Alcance: De 14 a 17 de janeiro, na Avenida República Argentina, 4.934, Novo Mundo. Neste local, haverá 800 vagas.

De 14 a 17 de janeiro, na Avenida República Argentina, 4.934, Novo Mundo. Neste local, haverá 800 vagas. Parque Histórico da Vilinha: De 18 a 20 de janeiro, na Rua Marco Polo, 1.560, Bairro Alto. Para esta última ação do mês, são oferecidas 350 vagas.

Procuração Eletrônica

A fim de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as diretrizes do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o site da Rede de Proteção Animal permite que os responsáveis indiquem um acompanhante para o animal no dia da cirurgia caso não possam comparecer pessoalmente.

Cabe ressaltar que todos os animais atendidos pelo programa receberão um microchip eletrônico para identificação, associado ao responsável legal. Para os animais sob cuidados de protetores, os dados ficarão vinculados até que a adoção seja formalizada com um novo responsável.

Os mutirões representam uma oportunidade significativa para os curitibanos contribuírem com a saúde animal e a diminuição da população de animais abandonados na cidade.