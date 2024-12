Venda de ingressos para o Curitiba Country Festival inicia nesta sexta-feira (20)

A partir desta sexta-feira (20), estarão disponíveis os ingressos para o aguardado Curitiba Country Festival, que ocorrerá no Expotrade Convention Center. A venda será realizada pela plataforma Uhuu.

Realizado desde 2007, o festival traz diversas opções de espaço para os participantes. O Backstage, por exemplo, oferece um pacote completo com open bar e open food, além de serviços adicionais como salão de beleza. Para aqueles que buscam uma experiência diferenciada, o Camarote também estará disponível, proporcionando uma visão privilegiada do palco e bebidas à vontade. Já a Arena Vip contará com banheiros exclusivos e acesso à praça de alimentação, garantindo conforto e praticidade aos visitantes.

Evento será realizado nos dias 24 e 25 de maio de 2025.