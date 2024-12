Prefeito Orlando Morando inaugura Centro de Monitoramento e Emergências

Em medida que reforça ações integradas e une segurança e tecnologia em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando inaugurou nesta quinta-feira (26/12) o moderno Centro Integrado de Monitoramento e Gerenciamento de Emergências (CIMGE). O novo espaço, localizado no 16º e 17º andar do Paço Municipal, passa a compor as forças de segurança do município. O investimento na estruturação do equipamento se deu no valor de R$ 18 milhões.

“A partir de agora, o SAMU, Departamento de Trânsito, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal (GCM) estarão integrados para garantir a agilidade no atendimento à população, seja durante catástrofes naturais, no atendimento médico de urgência ou mesmo no monitoramento por meio das câmeras espalhadas pela cidade. Segurança pública é um compromisso da nossa gestão. São Bernardo ganha um espaço moderno e tecnológico para garantir o bem-estar dos moradores”, argumentou o Chefe do Executivo municipal.

O Observatório de Segurança é um dos destaques do novo espaço. O local estará integrado às ações por meio da análise de dados. “Vamos usar a tecnologia a favor do morador de São Bernardo. Os dados compilados darão uma resposta efetiva às demandas da cidade”, assegurou o secretário municipal de Segurança Urbana, Coronel Carlos Alberto dos Santos.

Com serviço 24 horas por dia, 7 dias da semana, o CIMGE conta, no âmbito operacional, com 59 operadores, entre guardas municipais, médicos, atendentes e operadores de tráfego. O local abrigará também o gabinete da Secretaria de Segurança Urbana e a Diretoria do Departamento de Ações Preventivas Integradas (DAPI).

INVESTIMENTO CONTÍNUO – Na última semana foi entregue à corporação um novo sistema de comunicação digital via rádio. Denominado Tetra Digital, o sistema permite transmissões criptografadas de voz e dados, garantindo total segurança da rede de rádio e qualidade superior de áudio, além de integração com os demais setores de urgência e emergência do município, como SAMU, Defesa Civil e Departamento de Trânsito.

Desde 2017, a Prefeitura de São Bernardo vem intensificando os investimentos na Pasta de Segurança Urbana e na Guarda Civil Municipal. Foram entregues, por exemplo, novos coletes de proteção, que dispõem de tecnologia mais segura, e armas semiautomáticas, além da reestruturação das bases e capacitação de agentes.

A GCM de São Bernardo se consolidou neste ano sua posição de destaque no Estado de São Paulo, com efetivo de 1.038 profissionais, o segundo maior do Estado, atrás apenas da Capital.



