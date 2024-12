Em São Bernardo, prefeito Orlando Morando lança Operação Verão Seguro 2024/2025

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, lançou oficialmente a edição da Operação Verão Seguro 2024/2025. A partir deste sábado (17/12), até o dia 20 de março, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros se unem para garantir mais segurança aos turistas, comerciantes e banhistas da Prainha do Riacho Grande, do Parque Estoril e demais margens da represa Billings. O anúncio foi feito ao lado do secretário de Segurança Urbana, Coronel Carlos Alberto dos Santos, do Comandante da GCM, Carlos César Ferreira da Silva, do Inspetor Anastácio – responsável pela região do Riacho Grande – e do 1º Sargento PM Lins, do Corpo de Bombeiros.

Durante a vigência da operação, agentes das corporações realizarão serviços de patrulhamento a pé, na base comunitária móvel, por motocicletas, embarcações (lancha e jet-ski) e guarda-vidas, além da fiscalização com apoio de drones, incorporados em 2023 ao serviço de monitoramento.

“Nosso objetivo é trazer segurança para as milhares de pessoas que vêm ao Riacho e à Represa Billings nesse período de temperaturas elevadas. Agradeço o apoio da Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros que nesses últimos oito anos nos ajudaram nessa ação. Peço aos banhistas uma colaboração especial: não nadar em águas profundas, ficar atento ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas e muita atenção com as crianças”, destacou o chefe do Executivo.

REFORÇO – O Parque Estoril contará também com reforço de guardas municipais que irão atuar como salva-vidas na prainha localizada nas dependências do equipamento, sendo três por plantão. “A Operação Verão Seguro é uma das ações ostensivas mais importantes em que a nossa GCM atua no período de festas de fim de ano. Nosso objetivo é garantir a segurança, além da proteção à vida de todos”, destacou o secretário de Segurança Urbana, Coronel Carlos Alberto dos Santos.

FISCALIZAÇÃO – Além dessas atividades, também serão reforçados os serviços de fiscalização ao comércio de ambulantes. Para fluidez do tráfego de veículos, agentes de trânsito serão distribuídos nos cruzamentos e vão atuar para coibir estacionamentos irregulares.