Prefeito Orlando Morando entrega escrituras do loteamento Jardim Uiriçaba

O prefeito Orlando Morando realizou a entrega de escrituras a 245 famílias do loteamento Jardim Uiriçaba, por meio do Programa A Casa é Minha, na noite desta terça-feira (5/11). Os moradores chegaram à EMEB Antônio dos Santos Farias agradecendo a bênção – em forma de chuva – por, após mais de três décadas, receberem em definitivo o documento que garante a posse de suas moradias.

“É uma alegria poder fazer parte desse momento tão importante na vida dessas pessoas, pois esse documento é a materialização de um desafio da vida de cada um, que foi construir tijolo por tijolo as suas casas. Mais uma etapa do Programa A Casa é Minha que, somente em 2024, entregou 10 mil documentos oficiais. Sou muito grato a todos que nos ajudaram a transformar a vida dessas pessoas”, comemorou o chefe do Executivo municipal.

Consolidado como o maior programa de regularização fundiária da história de São Bernardo, o A Casa é Minha possibilitou a regularização fundiária a quase 50 mil famílias da cidade. “Trabalhamos muito para regularizar esses loteamentos e garantir as escrituras para os moradores. Tenho certeza que todos serão ainda mais felizes de posse desses documentos”, acrescentou João Abukater, secretário de Habitação.

O loteamento Jardim Uiriçaba é composto por 457 famílias distribuídas em 323 lotes, consolidado em área originalmente particular.

A CASA É SUA, MAS PRECISA REGISTRAR – Dentro do Programa A Casa é Minha, a Secretaria de Habitação criou uma ferramenta on-line para auxiliar famílias ainda não tituladas por falta de documentação. Dessa forma, os munícipes poderão realizar o preenchimento dos dados e envio de documentos necessários para o processo de regularização fundiária do lote onde vivem no computador, tablet ou celular por meio do endereço eletrônico www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab.

REGIÃO DO BATISTINI EM OUTRAS ENTREGAS – Entre junho e outubro, 168 escrituras definitivas foram entregues aos moradores do Royal Park; em julho, 50 moradores do Jardim da Represa garantiram o documento que comprova a titularidade do imóvel. No início do ano, outras 145 famílias – do Jardim Marco Polo I e II – também receberam da Administração Municipal o documento público.

Na região administrativa do Batistini, outros nove loteamentos estão em processo de regularização. São eles: Associação Comunitária Nossa Terra, Estrada Assumpta Sabatini Rossi, Rua Das Flores, Assentamento Battistini, Vila Do Bosque, Jardim Vale Do Sol, Edgard Yamaguishi, Francelino Batista Alvarenga Filho e Parcelamento Imobiliária Calegari.

50 MIL DOCUMENTOS OFICIALIZADOS NA CIDADE – Além dos títulos concretizados, a Prefeitura de São Bernardo já deu entrada no cartório para regularização fundiária na Vila São Pedro – 2ª Etapa, Parque dos Químicos, Jardim João de Barro, Areião, Pq. Das Garças, Novo Horizonte I e II, Pq. Ideal, Jardim Ipê.