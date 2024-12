Prefeito Orlando Morando entrega Centro Municipal de Educação Integral de São Bernardo

Confirmando a educação como agenda prioritária de governo, o Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, inaugurou nesta segunda-feira (16/12) o Centro Municipal de Educação Integral. O complexo, que ocupa as dependências do antigo campus da Universidade Metodista no Jardim do Mar (Avenida Senador Vergueiro, 1301), recebeu o nome do Ministro Paulo Renato Costa Souza e ofertará 525 novas vagas aos estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) em período integral já a partir de 2025.

Em seu discurso, o chefe do Executivo Municipal destacou o legado deixado por Paulo Renato Costa Souza. “Um dia duplamente feliz: primeiro porque estamos ampliando a oferta do ensino em período integral em nossa cidade, contribuindo para a formação completa dos nossos estudantes. Segundo porque essa unidade leva o nome do eterno ministro da Educação Paulo Renato Costa Souza. Um homem que mudou a educação de um país inteiro, criando diretrizes cruciais para o avanço da educação básica”, analisou.

Para adequação da nova EMEB aos padrões da rede municipal, foi necessário investimento de R$ 1,2 milhão, incluindo obras físicas para manutenção de telhado, revisão de tubulação e dos banheiros, adequação do refeitório, pintura, instalação de portas, vidros e bebedouros, além de aquisição de mobiliário. No total, 18 salas de aula atenderão 525 estudantes já matriculados para o ano letivo de 2025, oriundos da EMEB Maria Adelaide, EMEB Geraldo Hypólito, além de alunos que moram num raio de até sete quilômetros da unidade.

Além de ressaltar o avanço na educação em tempo integral em São Bernardo desde 2017, o prefeito Orlando Morando observou que, embora o ano esteja acabando, ainda serão observadas entregas importantes na educação até o fim de final de 2024. “Nosso compromisso com a população é uma realidade e vamos dar sequência ao nosso planejamento até o dia 31 de dezembro. Fico muito orgulhoso em observar a evolução que demos nos últimos oito anos, com o fim da fila por vaga em creche, entrega de uniforme e material no primeiro dia de aula, reforma de todas as escolas, merenda de qualidade e segurança para crianças e profissionais da educação com a presença dos GCMs nas unidades”, diz.

Secretária de Educação de São Bernardo, Sílvia Donnini relembrou o período em que trabalhou junto ao ministro Paulo Renato Costa Souza. “Tenho um enorme orgulho em ter feito parte da equipe do ministro e ter compartilhado de perto suas ideias sobre a educação. É um marco para a nossa cidade um equipamento municipal levar o nome dele”, observa.

EDUCAR MAIS – Criado em 2017, o Programa Educar Mais oferece jornada escolar de nove horas diárias, com quatro refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, e jantar) e currículo diferenciado, agregando às disciplinas tradicionais da Base Nacional Comum Curricular aulas de inglês e italiano, educação ambiental, iniciação científica, robótica e música, por exemplo. Nos últimos anos, a Prefeitura ampliou em 110% a oferta de vagas em período integral, totalizando 29.806 estudantes matriculados em unidades escolares que oferecem essa modalidade para o ano letivo de 2025.

HOMENAGEM – Um dos principais nomes da educação brasileira, Paulo Renato Costa Souza foi ministro da Educação durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (entre 1995 e 2002). Sua gestão foi fundamental para importantes avanços na educação, sendo responsável pela criação e implementação de reformas e políticas públicas que moldaram o sistema educacional do país como a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a criação e expansão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do FUNDEF, que se tornou o atual FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

ACORDO – A transferência do imóvel ocupado pela EMEB Ministro Paulo Renato Costa Souza é resultado de acordo firmado entre a Universidade Metodista e a Prefeitura de São Bernardo a fim de regularizar as dívidas da universidade com o município por meio do Programa de Regularização Tributária (PRT), da Secretaria de Finanças. O centro municipal de educação integral fica na Avenida Senador Vergueiro, 1.301, esquina com a Rua João de Azevedo, e ocupa área de 13.379,80 metros quadrados, sendo 6.289,51 metros quadrados de área construída. O antigo campus universitário, desocupado desde 2020, conta com dois blocos, compostos por salas, auditório, refeitório, estacionamento e sanitários, além de copa, vestiário e áreas de administração.