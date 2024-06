Prefeito Marcelo Oliveira traz hemodiálise de volta para Mauá após uma década

Após quase 10 anos, a Prefeitura de Mauá volta a oferecer hemodiálise no município. O prefeito Marcelo Oliveira assinou nesta segunda-feira, o convênio com uma clínica particular da cidade. A partir de agora, de maneira gradual, ao longo dos próximos meses, os pacientes da rede municipal de saúde que necessitam do tratamento, serão inseridos de maneira gradual à rotina da clínica.

“Estamos cuidando da cidade e das pessoas. A volta da hemodiálise para Mauá é mais uma prova desse nosso compromisso, para humanizar trazer qualidade de vida para as pessoas, uma vez que os pacientes da cidade não vão mais precisar fazer grandes deslocamentos para ter o tratamento digno que precisam e merecem”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira, no ato de assinatura do convênio. Ele esteve ao lado da secretária de Saúde Célia Bortoletto, do deputado estadual Rômulo Fernandes e da diretoria da clínica.

Já nesta segunda-feira, o primeiro paciente de Mauá teve acesso ao tratamento. Jefferson Cassiano de Almeida e morador do Jardim Primavera. Está há 15 dias internado no Hospital de Clínicas Dr Radamés Nardini, devido a problemas crônicos nos rins, que se agravaram nos últimos tempos. Foi a primeira vez que precisou e realizou hemodiálise na vida. E, logo na sua vez, foi em Mauá: “Está sendo muito bom para mim e tenho certeza que para os outros munícipes também. O que me deixa mais tranquilo ainda, é que vou poder fazer perto de casa, sem muito deslocamento. O tratamento mexe bastante com o organismo”, explicou. “Se para mim está fazendo bem, imagino para pessoas mais idosas, que passam mal com as viagens, com certeza dará mais conforto, alívio e qualidade de vida de todos”, complementou.

A secretária de Saúde, Célia Bortoletto, ressaltou que esse é mais um avanço que a gestão promove na reconstrução e na capacidade de atendimento do SUS no município. “Estou muito feliz por poder fazer parte desse grande momento. Mais um que proporcionamos para a saúde da população de Mauá, nas quais destacamos a retomada da mamografia, o início da informatização da rede e agora a volta da hemodiálise.

Segundo o Ministério da Saúde, hemodiálise é o procedimento através do qual uma máquina filtra e limpa o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento retira do corpo os resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Também controla a pressão arterial e ajuda o organismo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina.

A hemodiálise está indicada para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica grave. A indicação de iniciar esse tratamento é feita pelo médico especialista em doenças dos rins (nefrologista). É possível começar o tratamento para insuficiência renal com medicamentos que controlam os sintomas e estabilizam a doença. Nos casos em que os remédios não são suficientes e a doença progride, pode ser necessário iniciar a hemodiálise. Esta decisão é tomada em conjunto com o paciente e o seu médico nefrologista. A diálise não tem como objetivo tratar a doença renal, mas sim, substituir a função dos rins que estão com seu funcionamento prejudicado.