Prefeito de Mauá se reúne com representantes da Sabesp para discutir saneamento básico

Na manhã desta quarta-feira (19/03), o prefeito Marcelo Oliveira recebeu em seu gabinete dois representantes da nova diretoria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): Dirlene Palma Gomes e Ivan Ferreira Freire. Eles compõem a Urae-1 (Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste) e representam a região metropolitana de São Paulo.

Durante o encontro, o prefeito aproveitou a oportunidade para reforçar sua preocupação com questões relacionadas aos serviços prestados pela companhia no município e reivindicar soluções. Entre os principais pontos abordados, destacou-se a frequente falta d’água em algumas regiões da cidade, bem como a demora na realização de consertos de vazamentos e na recomposição asfáltica após obras.

Os representantes da Sabesp se comprometeram a avaliar as demandas apresentadas e buscar soluções para aprimorar os serviços oferecidos à população. A Prefeitura seguirá acompanhando as questões para garantir melhorias na infraestrutura e qualidade do abastecimento de água no município.

Segundo a Sabesp, foi iniciado um amplo conjunto de obras estruturais para fortalecer o abastecimento de água na cidade de Mauá. Com um investimento total de R$ 166 milhões, o projeto prevê a construção de três novos reservatórios, dois na região do Jardim Zaíra e um na região central, que juntos terão capacidade para armazenar 12 milhões de litros, além da implantação de 27 km de redes de reforço na distribuição e da instalação de três novas estações de bombeamento. Ainda de acordo com a companhia, a conclusão das obras está prevista para janeiro de 2026.