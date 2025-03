Prefeito Marcelo Lima debate ações conjuntas em conselho metropolitano de SP

O prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Marcelo Lima, debateu nesta segunda-feira (24/3), em encontro do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, ações conjuntas em comum, que ultrapassam as divisas entre os municípios. A reunião, ao lado do prefeito da Capital, Ricardo Nunes, e de outros representantes do grupo se deu na Praça das Artes, em São Paulo, discutindo temas como a PEC 66, chamada de PEC dos Precatórios, mudança do nome da GCM, mobilidade, serviço da Enel e operação de mototáxi.

No âmbito do Grande ABC, além de Marcelo Lima, participaram os prefeitos Taka Yamauchi (Diadema), Marcelo Oliveira (Mauá), Guto Volpi (Ribeirão Pires) e Akira Auriani (Rio Grande da Serra). O conselho, de caráter normativo e deliberativo, tem como propósito elaborar e fazer a interlocução de políticas públicas para o desenvolvimento da região metropolitana, composta por 39 municípios, que conta com uma população de 22 milhões de habitantes, o equivalente a cerca de 47% do contingente no Estado.

“Discussão produtiva com as cidades da Região Metropolitana, colocando pautas que têm impacto na vida das pessoas. Todos esses temas destacados são enfrentados isoladamente por cada município, mas devem ser debatidos também em âmbito regional e metropolitano, pois são assuntos que vão além das divisas. Por isso, levamos também demandas que começaram no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para que sejam debatidas de forma mais ampla, com os demais municípios da Grande São Paulo”, frisou o prefeito Marcelo Lima.

O chefe do Executivo de São Bernardo destacou que a alteração da Guarda Civil Municipal (GCM) para Polícia Municipal é muito mais do que modificação do nome. A medida, agora judicializada, por meio de liminar, visa fortalecer o trabalho já executado das guardas, além de dar respaldo jurídico à atuação da corporação. “É uma ação para respaldar o trabalho realizado nas ruas. Tem polícia legislativa, polícia judicial, por que as cidades não podem ter uma polícia municipal?”, indagou Marcelo Lima.

Para o prefeito Ricardo Nunes, a união e o trabalho conjunto dos prefeitos vão resultar na melhoria da qualidade dos moradores. “A Região Metropolitana tem 22 de milhões de habitantes e diversas pautas em comum. Tratamos da PEC 66 em relação ao percentual da receita corrente líquida que cada município deve pagar de precatórios por ano, um assunto que está no Congresso Nacional.”

INTEGRAÇÃO

O conselho é integrado pelas cidades da RMSP e secretarias de Estado, além de componentes do Poder Legislativo e de representantes da sociedade civil. O subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, José Police Neto, e os secretários Edson Aparecido (Governo) e Enrico Misasi (Casa Civil), da Capital, também marcaram presença, bem como o secretário executivo na FNP (Frente Nacional de Prefeitos), Gilberto Perre.