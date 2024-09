Prefeito Filippi reforça compromisso com políticas habitacionais em assembleia do MTST

Durante uma assembleia organizada pelo MTST, realizada na Praça da Moça, em Diadema, o prefeito Filippi reiterou a importância das políticas habitacionais implementadas durante sua gestão e reafirmou seu compromisso com a construção de novas moradias populares. O evento serviu para o prefeito apresentar um panorama das ações realizadas e dos desafios futuros. Filippi destacou que o progresso no setor de moradia em Diadema é fruto de décadas de trabalho conjunto, com o PT liderando essas iniciativas.

Desde os anos 1980, Diadema tem sido palco de um movimento histórico em prol da moradia digna. A cidade, que já enfrentou grandes desafios relacionados ao déficit habitacional, encontrou no PT e em líderes como Filippi o suporte necessário para transformar essa realidade. Filippi consolidou a tradição do município em priorizar a moradia como um direito fundamental, com diversas políticas públicas voltadas para a população de baixa renda.

Filippi enfatizou que foi durante as gestões do PT, com ele à frente da Prefeitura, que as principais conquistas habitacionais da cidade foram alcançadas. “Diadema tem uma história de luta que remonta há 40 anos, sempre com a participação ativa da comunidade e de movimentos sociais como o MTST. Sabemos que não é fácil, mas a nossa coragem e persistência nos trouxeram até aqui”, disse o prefeito, ressaltando que a cidade sempre avançou nas mãos do PT, mesmo enfrentando adversidades.

O prefeito aproveitou a ocasião para reforçar o compromisso de sua gestão em continuar avançando nas políticas habitacionais. Ele mencionou que seu programa de governo participativo inclui a meta de construir 2.000 novas moradias ao longo do próximo mandato, caso reeleito. Entre as prioridades estão os conjuntos habitacionais Yamberê, Diadema O, Diadema N e as unidades do programa Minha Casa, Minha Vida, que, segundo Filippi, são fundamentais para atender à demanda habitacional crescente da cidade.

“A construção dessas novas moradias não é apenas uma promessa de campanha, mas uma necessidade real que nós identificamos junto à população. Esses projetos são prioridade absoluta em nossa gestão, pois sabemos que a moradia é um direito sagrado de todos. É uma questão de dignidade, de dar às pessoas um lugar seguro e adequado para viver”, afirmou Filippi. Ele destacou que, para além da construção de novas unidades, a gestão se compromete a continuar trabalhando em parceria com movimentos sociais e com a comunidade para garantir que as políticas públicas sejam efetivas e inclusivas.

Outro ponto destacado por Filippi durante a audiência foi o trabalho realizado na regularização fundiária. Ele apresentou números expressivos de sua atual gestão, que já emitiu 5.000 títulos de regularização fundiária, beneficiando milhares de famílias em Diadema. Esses títulos garantem aos moradores a segurança de viver em imóveis legalmente reconhecidos, o que representa uma conquista significativa para a população, especialmente para aqueles que vivem em áreas vulneráveis.

Além disso, Filippi mencionou os investimentos realizados em melhorias nos núcleos habitacionais da cidade. Por meio do Programa Revitaliza Diadema, foram destinados quase R$ 30 milhões para a requalificação de áreas habitacionais, incluindo melhorias na infraestrutura, saneamento básico e urbanização. “Nosso compromisso é com o povo de Diadema, garantindo que cada morador tenha não apenas um teto, mas também dignidade e segurança. Queremos que as pessoas se sintam orgulhosas de onde moram, que possam viver em condições adequadas e com qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

Filippi ressaltou que essas ações só foram possíveis graças ao apoio contínuo da comunidade e à colaboração estreita com movimentos sociais como o MTST. “É o trabalho em conjunto que nos permite alcançar resultados tão expressivos. Sozinhos, não conseguimos fazer tanto. É por isso que a parceria com o MTST e outros movimentos é tão importante para a nossa gestão”, disse.

Filippi reafirmou seu compromisso com as pautas habitacionais e sociais, sempre em sintonia com os movimentos de luta por direitos, como o MTST. Ele ressaltou a importância de continuar fortalecendo essas parcerias para garantir que as políticas públicas cheguem a quem mais precisa.

“Estamos juntos nessa caminhada e não vamos desistir jamais. Sabemos que os desafios são muitos, mas com a força e a união da comunidade, podemos superar qualquer obstáculo. Vamos seguir em frente, garantindo o direito à moradia digna para todos os cidadãos de Diadema”, finalizou o prefeito, sendo aplaudido pelos presentes.

A verdade sobre a Taxa do Lixo no ato do MTST

Um dos momentos mais enfáticos do discurso de Filippi foi quando ele abordou a polêmica em torno da taxa do lixo, tema que tem sido alvo de desinformação e críticas por parte da oposição. O prefeito aproveitou para esclarecer as ações de sua gestão e criticou tanto a Sabesp quanto seus adversários políticos pela forma como o assunto tem sido tratado.

Filippi explicou que a separação da cobrança da taxa do lixo da conta de água foi uma medida tomada a partir de ouvir a população. “Foi eu quem assinou o decreto para separar a cobrança da taxa do lixo da conta de água. Fizemos isso porque acreditamos que a população merece clareza e justiça na cobrança dos tributos”, afirmou o prefeito, criticando a Sabesp por não realizar um cadastro adequado dos imóveis, o que resultou em diversos erros na cobrança.

“Estávamos enfrentando problemas recorrentes com a Sabesp, que não corrigia os erros nas cobranças. Para vocês terem uma ideia, de 150 mil cobranças mensais, havia entre 5 mil e 6 mil erros que precisavam ser corrigidos. E a Sabesp dificultava essas correções. Por isso, decidimos tomar essa medida. Não vamos permitir que a oposição continue tentando enganar a população com mentiras sobre esse tema”, pontuou Filippi.

O prefeito também mencionou que a nova metodologia de cobrança da taxa do lixo, estabelecida por sua gestão, é mais justa e acessível para todos os moradores de Diadema. “A partir de janeiro, a cobrança será feita de forma separada e com valores mais justos, para que ninguém seja prejudicado. O valor será único e acessível, garantindo que todos possam pagar sem dificuldades”, explicou.