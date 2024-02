Prefeito do interior de SP é preso por usar van oficial até aeroporto para ir a carnaval na BA

O prefeito de São José do Barreiro (SP), Alexandre de Siqueira Braga (PSD), o Lê Braga, foi preso em flagrante pela Polícia Federal no domingo, 18, na Via Dutra, quando retornava do Aeroporto de Congonhas em carro oficial do município localizado a 268 quilômetros da capital paulista.

Lê foi preso por volta de 20h, na altura de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, e conduzido à delegacia da PF em Cruzeiro (SP).

A PF recebeu informações de que o prefeito e familiares se deslocaram até o aeroporto em uma van da Secretaria de Saúde de São José do Barreiro. Ele foi passar o carnaval em Porto Seguro, na Bahia. No retorno, domingo, foi detido.

Lê passou por audiência de custódia na Justiça Federal em Guaratinguetá e continuou preso. Depois da audiência, o prefeito foi levado de volta à Delegacia da PF em Cruzeiro.

O peculato se caracteriza pelo uso ou apropriação irregular de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, a que um funcionário público tem acesso em razão do cargo.

A defesa poderá recorrer ao Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3)

COM A PALAVRA, O PREFEITO E A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Procurada, a prefeitura de São José do Barreiro informou não ter “nada a declarar”. O espaço está aberto para manifestação da defesa do prefeito Lê Braga.