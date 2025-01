Prefeito de Sorocaba anuncia multa de R$ 1 milhão para atos de intolerância religiosa

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, anunciou, nesta segunda-feira (27), em suas redes sociais, a imposição de uma multa de R$ 1 milhão para quem praticar atos de intolerância religiosa no município. No vídeo, ele destaca o caso recente que gerou revolta na Internet, em que um homem caracterizado como Jesus Cristo fez “striptease” (tirou a roupa) em um bloco carnavalesco em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O prefeito afirmou que atitudes como essa não serão toleradas na cidade de Sorocaba.

O projeto de lei que ampara a medida está sendo enviado para apreciação da Câmara Municipal.

“Aqui, em Sorocaba, se você fizer isso, vai levar uma multa de R$ 1 milhão. E quem for o organizador do evento em questão também vai levar uma multa igual. Eu não vou permitir ninguém zombar com a fé dos cristãos“, declarou Manga.