Prefeito de Diadema é recebido com festa em escola na Vila Lídia

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, visitou a Emeb Dep. Freitas Nobre, na Vila Lídia, nesta terça-feira (25). O chefe do Executivo foi recebido pela equipe gestora da escola, professores, merendeiras e todos os profissionais, além de muitas crianças, que se esforçavam para conseguir uma foto com o prefeito.

Durante a vistoria, Taka Yamauchi reforçou sua intenção de instalar nas unidades escolares da rede laboratórios de informática e salas de robótica, melhorias previstas no Programa de Governo. Com cerca de 670 alunos, a Emeb Dep. Freitas Nobre atende crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e alunos do Educação de Jovens e Adultos (EJA).

(Foto: Adriana Horvath)

O prefeito teve oportunidade de conhecer os diversos espaços da escola, conversar com funcionários, avaliar a qualidade da alimentação servida aos estudantes e até jogar uma partida de ping-pong com as crianças.

Como esclarece Tatiane Ramos, secretária adjunta da Secretaria de Educação, o prefeito está visitando todas as unidades escolares do município para conhecer ‘in loco’ possíveis problemas estruturais, mas também para prestigiar e se aproximar dos estudantes e dos servidores do setor.

“O objetivo é garantir proximidade com o corpo docente, com as crianças, além de verificar como o trabalho é realizado e se a refeição escolar está de acordo com a proposta de alimentação saudável, fortalecendo vínculos e contribuindo para a superação de desafios. Nossa intenção é que, juntos, possamos entregar para a comunidade um serviço educacional de qualidade que dialogue com as reais necessidades da cidade”, esclarece.

Depois de receber cartas preparadas pelos alunos do 5º ano C, o prefeito falou sobre a satisfação em visitar a unidade e ter contato com a comunidade escolar. “Foi muito prazeroso observar boas práticas serem apresentadas pelas professoras e pelos alunos. Essas vistorias, inclusive, vão nos ajudar a escolher uma escola piloto para receber o laboratório de informática e a sala de robótica, espaços de qualidade para a produção de conhecimento e que, com o tempo, estarão presentes em outras unidades escolares”, finaliza.

Juliana Clayr, professora do 4º ano D, também falou sobre a importância da visita do prefeito. “Eu acho essa proximidade com os funcionários e os alunos importante, até para as crianças entenderem que ele, enquanto prefeito, é acessível. As crianças acompanharam o processo eleitoral e entender como funciona a democracia faz parte, é uma necessidade para eles”, explica.



Crédito:Adriana Horvath