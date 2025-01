Prefeito de BH, Fuad Noman é intubado novamente após instabilidade respiratória

O prefeito licenciado de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi intubado nesta quinta-feira (9) após apresentar instabilidade respiratória. A atualização foi divulgada pelo Hospital Mater Dei, onde ele está internado na UTI desde o dia 3 de janeiro.

Segundo boletim médico, Fuad passará por uma traqueostomia percutânea nesta sexta-feira (10) para aprimorar os cuidados respiratórios. O procedimento foi recomendado após sua condição clínica exigir novas intervenções.

Fuad havia sido extubado no último domingo (5), mas o quadro voltou a se agravar. Esta é a quarta internação do prefeito desde as eleições de outubro. Em julho, ele revelou o diagnóstico de linfoma não-Hodgkin, e em outubro, antes do segundo turno, anunciou a alta das sessões de quimioterapia.

Empossado remotamente no início de 2025, Fuad participou da cerimônia virtual usando máscara e com dificuldade na fala. O vice-prefeito leu o discurso em seu nome, seguindo recomendações médicas.