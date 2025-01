Prefeito de Belo Horizonte Recebe Alta Após Longa Internação

Fuad Noman (PSD), prefeito licenciado de Belo Horizonte, recebeu alta hospitalar na quarta-feira, dia 29, após passar 26 dias em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi divulgada através de um boletim médico do Hospital Mater Dei, onde o político continuará seu tratamento clínico.

Esta marca a quarta internação de Fuad desde novembro do ano passado. Sua mais recente admissão ocorreu em 3 de janeiro, devido a um quadro de insuficiência respiratória aguda, que exigiu intervenções complexas, incluindo ventilação mecânica via intubação e uma traqueostomia percutânea em duas ocasiões.

O boletim médico informado nesta quarta confirmou que o prefeito não apresenta mais sinais de infecção ou insuficiência respiratória. Em função de sua saúde delicada, no dia 4 de janeiro, Fuad solicitou uma licença de 15 dias do cargo e transferiu a responsabilidade para seu vice, Álvaro Damião (União Brasil). Posteriormente, essa licença foi estendida por mais 15 dias no dia 17.

Todas as internações do prefeito estão ligadas ao tratamento de um câncer linfoma não-Hodgkin, diagnosticado antes da sua reeleição, condição que comprometeu seu sistema imunológico. Em outubro do ano anterior, próximo ao segundo turno das eleições, Fuad anunciou a remissão completa do câncer. Novos exames realizados durante sua internação recente confirmaram essa remissão.

Vale destacar que apenas dois dias antes da internação, Fuad tomou posse em seu novo mandato de forma remota, seguindo recomendações médicas. Na ocasião, ele estava acompanhado por sua esposa, Mônica Drummond, usando máscara e apresentando dificuldades para falar. O discurso de posse foi lido pelo vice-prefeito eleito Álvaro Damião, que estava presente no evento.

Durante a ausência do prefeito, o gabinete permaneceu inalterado desde a última vez em que Fuad despachou na prefeitura da capital mineira no ano passado.