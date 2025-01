Prefeito Licenciado de Belo Horizonte, Fuad Noman, Apresenta Melhoras

O prefeito licenciado de Belo Horizonte, Fuad Noman, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mater Dei. Segundo o boletim médico divulgado no último sábado, 11 de novembro, sua adaptação à traqueostomia realizada na sexta-feira, dia 10, é considerada satisfatória.

De acordo com as informações prestadas pela equipe médica, Fuad Noman está consciente e capaz de se comunicar. Em alguns momentos, o prefeito não necessita mais do suporte da ventilação mecânica, o que indica uma melhora em seu quadro clínico.

O relatório foi emitido pelo coordenador da UTI, Anselmo Dornas Moura, e pelo médico Enaldo Melo de Lima, responsável pelo acompanhamento do tratamento contra um linfoma não-Hodgkin desde o início. Na sexta-feira anterior à divulgação do boletim, novos exames confirmaram que o câncer se encontra em remissão. No entanto, Fuad precisou ser intubado novamente na quinta-feira devido a instabilidades respiratórias.

Desde a sua vitória nas eleições em outubro passado, esta é a quarta internação do prefeito licenciado. Em uma entrevista recente durante uma sabatina promovida pela Folha e UOL, ele havia afirmado que estava livre dos tratamentos relacionados ao câncer. No entanto, as internações subsequentes têm sido atribuídas à debilidade causada pelo tratamento oncológico.

No primeiro dia deste ano, Fuad Noman assumiu seu novo mandato de forma remota, seguindo a orientação dos médicos. Durante a cerimônia virtual, ele estava acompanhado por sua esposa, Mônica Drummond. Devido a suas condições de saúde, Fuad teve dificuldades para falar e o vice-prefeito eleito, Álvaro Damião, leu o discurso de posse em seu lugar.

Damião assumiu a gestão municipal interinamente após o afastamento temporário de Fuad e garantiu que o gabinete do prefeito está mantido conforme deixado por ele. O vice-prefeito também expressou votos de pronta recuperação ao colega.

No último evento público que participou antes de sua internação, uma cerimônia de sanção de uma lei relacionada aos blocos caricatos da cidade, Fuad recebeu aplausos entusiásticos dos presentes. Este reconhecimento também foi evidenciado na Câmara Municipal durante sua posse.