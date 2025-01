Prefeita de BC Promete Revolucionar Mobilidade e Saneamento em Balneário Camboriú

A recém-empossada prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, do PSD, anunciou sua intenção de enfrentar os desafios da cidade por meio de colaborações com a administração de Camboriú, liderada por seu pai, Leonel Pavan, ex-prefeito de Balneário. A proximidade familiar promete facilitar o diálogo entre as duas cidades.

Entre os principais problemas que Juliana pretende abordar estão o tráfego intenso nas vias urbanas e a qualidade da água na praia Central, um dos cartões-postais da região, conhecida por sua orla repleta de arranha-céus luxuosos. A popularidade da cidade foi evidenciada durante a última festa de Réveillon, que atraiu aproximadamente um milhão de visitantes, conforme informações fornecidas pela prefeitura.

“A música ‘Descer para BC’ é um verdadeiro retrato da nossa identidade: sol, mar, alegria e diversão”, declarou Juliana, referindo-se à canção da dupla Brenno & Matheus, que embala o clima festivo local.

A praia Central passou por um alargamento há três anos e apresentou uma leve melhoria na qualidade da água entre 2023 e 2024. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), dos dez pontos monitorados, sete melhoraram de “péssimo” para “ruim”, mas ainda persistem locais com qualidade considerada “péssima”.

Juliana Pavan criticou as gestões anteriores de Camboriú por terem contribuído para a degradação ambiental ao despejar esgoto sem tratamento no rio Camboriú, que abastece Balneário. “Enquanto vereadora, sempre questionei essa situação e agora somos confrontados com suas consequências negativas”, afirmou em uma entrevista recente.

Entretanto, a responsabilidade pela má qualidade das águas não recai apenas sobre Camboriú. Apesar de Balneário Camboriú ter 98% das residências conectadas à rede de esgoto, o tratamento tem se mostrado ineficaz, impactando a balneabilidade das praias.

Como parte das suas primeiras ações como prefeita, Juliana decidiu mudar a administração da Emasa (Empresa Municipal de Água e Saneamento), responsável pelo tratamento de esgoto. Ela destacou que a empresa é superavitária, mas nos últimos anos não recebeu os investimentos necessários.

A prefeita também enfatizou a urgência em resolver os problemas de mobilidade urbana que afetam a cidade. Além da conclusão de obras viárias essenciais, como as avenidas Martin Luther e Ecoparque, ela propõe aumentar o número de acessos entre Balneário e Camboriú para atender à demanda diária dos cerca de 40 mil moradores que se deslocam entre as cidades para trabalhar.

Em relação ao transporte público municipal, Juliana informou que está planejando uma nova licitação para expandir a rede dentro dos próximos 90 dias. Apesar das reclamações sobre a quantidade insuficiente de ônibus e linhas disponíveis, ela reafirmou que a tarifa continuará zerada para os usuários.

A prefeita também expressou preocupação com a situação da população em situação de rua. Juliana revelou que a gestão anterior não fez um levantamento adequado sobre o número de pessoas vivendo nas ruas e manifestou interesse em implementar políticas semelhantes às do programa Mão Amiga em Chapecó, que integra esforços de várias áreas governamentais para ajudar essa população.

Contudo, ela evitou confirmar se adotará práticas controversas como a internação involuntária para dependentes químicos. “Estamos avaliando as possibilidades legais e buscaremos desenvolver políticas públicas eficazes”, garantiu Juliana.

Embora pertença à oposição do ex-prefeito Fabrício Oliveira, do PL — partido que conquistou a maior bancada na Câmara Municipal — Juliana se posiciona como uma líder que valoriza o respeito mútuo no processo político. Sua coligação abrange oito partidos e conseguiu eleger sete vereadores. “A bandeira de Balneário Camboriú deve estar acima das disputas partidárias”, concluiu a prefeita.