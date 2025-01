Lancha afunda em Balneário Camboriú

No último domingo, dia 5, uma lancha que transportava sete pessoas naufragou na Praia de Laranjeiras, localizada em Balneário Camboriú. Apesar do incidente, todos os tripulantes foram resgatados com vida e passam bem.

As causas do naufrágio ainda permanecem indefinidas, levando à abertura de uma investigação pela Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí (Deltajai). O inquérito visa esclarecer os fatores que contribuíram para o acidente e deverá ser concluído em um prazo de até 90 dias.

A Marinha do Brasil emitiu um comunicado afirmando que todos os envolvidos foram ouvidos e estão colaborando com as autoridades para elucidar os detalhes do ocorrido. Durante a operação de resgate, não foi registrado nenhum vazamento de óleo ou outros danos ao ecossistema local, o que é um alívio para a comunidade e os ambientalistas.

Os investigadores agora trabalham para determinar as responsabilidades e circunstâncias que levaram a este naufrágio, buscando garantir a segurança nas operações marítimas na região.