Prédios públicos de SP e estações do Metrô são iluminados com as cores da Itália

Para celebrar os 150 anos da imigração italiana em SP, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo de SP, com o Consulado da Itália em São Paulo, com a Secretaria de Negócios Internacionais, e com a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa, vão iluminar diversos prédios públicos com as cores da bandeira italiana.

Com o nome “Iluminação Especial”, a ação tem início a partir de 21 de fevereiro, data oficial em que se comemora a imigração italiana no Brasil, e se encerra no dia 28 de fevereiro. A iluminação acontecerá à noite.

Os locais são: Ponte Estaiada Otávio Frias de Oliveira; Viaduto do Chá; Pateo do Collegio; Biblioteca Mário de Andrade; Edifício Matarazzo; Monumento às Bandeiras; e o Shopping Light.

Assim como o Palácio dos Bandeirantes e o prédio da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), que serão iluminados no dia 21 de fevereiro.

Já o Museu da Imigração será iluminado no dia 23 de fevereiro.

Por sua vez, o Metrô de SP também realizará algumas ações especiais. As estações Trianon-Masp (acesso FIESP), Sacomã (Átrio), Sumaré, Tamanduateí e o prédio do Centro de Controle Operacional (CCO) receberão iluminação especial, com as cores da bandeira da Itália: verde, branco e vermelho.

Ainda, a Setur-SP está promovendo um concurso entre os municípios do Estado e aquele que tiver a melhor decoração italiana e promover eventos temáticos será o vencedor. Ele será a capa do guia temático que a Secretaria está preparando.

Serviço

Iluminação Especial

No dia 21/02: Palácio dos Bandeirantes e o prédio da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de S. Paulo)

No dia 23/02: Museu da Imigração.

De 21/02 a 28/02: Ponte Estaiada Otávio Frias de Oliveira; Viaduto do Chá; Pateo do Collegio; Biblioteca Mario de Andrade; Edifício Matarazzo; Monumento às Bandeiras; e o Shopping Light.