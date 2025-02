Preço médio da gasolina sobe R$0,16 na região Sudeste 

Dados recentes do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) mostraram que, apesar do aumento no preço de todos os combustíveis, a Região Sudeste se manteve com os preços mais baratos de gasolina e etanol de todo o país na primeira quinzena de fevereiro.

Preços médios em alta, mas Sudeste se destaca

A gasolina foi encontrada na região a R$ 6,32, com uma alta de 2,60% em relação ao mês anterior. O etanol, por sua vez, foi registrado a R$ 4,41, apresentando um aumento de 4,75% comparado ao mesmo período de janeiro. Os preços de diesel também mostraram aumentos: o diesel comum foi a R$ 6,40, e o diesel S-10 atingiu R$ 6,51, com aumentos de 4,23% e 4,66%, respectivamente.

Mesmo com esse reajuste, o Sudeste se mantém como a região mais barata do Brasil para abastecer com gasolina e etanol. São Paulo, por exemplo, foi o estado com o preço mais barato para o etanol (R$ 4,27), enquanto São Paulo e Rio de Janeiro empataram na gasolina mais barata, com R$ 6,27.

Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil, comentou que, “O etanol, por sua composição, emite menos poluentes, oferecendo uma opção mais sustentável e de baixo carbono.”

O IPTL, que compila os dados de mais de 21 mil postos credenciados, é um índice confiável, gerado com base nos abastecimentos de mais de 1 milhão de veículos, coletando uma média precisa das transações realizadas.