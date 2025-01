Sudeste tem aumento em preços de todos os combustíveis

Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontaram que a Região Sudeste teve os preços médios da gasolina e do etanol mais baratos de todo o País na primeira quinzena de janeiro, mesmo após aumento no preço de ambos.

A gasolina, vendida a preço médio de R$ 6,16, apresentou alta de 0,16% na comparação com a primeira quinzena de dezembro, enquanto o etanol, encontrado a R$ 4,21, registrou alta de 0,72% na mesma comparação. Os preços médios registrados para os dois tipos de diesel também cresceram. O diesel comum passou a custar, em média, R$ 6,14 na região e o tipo S-10 R$ 6,22, altas de 0,49% e 0,32%, respectivamente.

“Mesmo com a alta nos combustíveis, o Sudeste, quando comparado com as outras regiões do País, segue como a região mais barata para abastecer com gasolina e etanol. O estado de São Paulo, que vinha se destacando há meses como o estado detentor do menor preço médio de gasolina no País segundo o IPTL, registrou um valor de R$ 6,09 na primeira quinzena de janeiro, mas foi ultrapassado pela Paraíba (com média de R$ 6,08). Ainda assim, o estado é o local mais barato do Sudeste para abastecer com qualquer tipo de combustível. Diante desse cenário, o IPTL apontou que o etanol é economicamente mais viável em todos os estados da região, com exceção do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que a escolha pelo biocombustível vai além do financeiro, uma vez que, devido à sua composição o etanol é um combustível que emite menos poluentes na atmosfera, contribuindo para uma mobilidade de baixo carbono”, analisa Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.