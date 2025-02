Prazo para matrícula dos aprovados no Sisu 2025 termina hoje (3)

A data limite para a matrícula dos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 é hoje, 3 de fevereiro. Os alunos selecionados para iniciar suas atividades acadêmicas no primeiro ou segundo semestre deste ano devem efetuar a matrícula.

O procedimento de matrícula deve ser realizado conforme as orientações específicas de cada instituição de ensino.

Vale destacar que o prazo original, que terminaria em 31 de janeiro, foi prorrogado devido a problemas na divulgação dos resultados do Sisu 2025, levando ao aumento das reclamações nas redes sociais. Em resposta, o Ministério da Educação (MEC) decidiu estender o período de matrículas.

Desafios enfrentados pelos alunos no Sisu 2025

Os candidatos enfrentaram uma série de dificuldades nesta edição do Sisu, resultantes de falhas operacionais do MEC. No domingo, dia 26, muitos alunos aguardaram todo o dia pela divulgação dos resultados do processo seletivo. Os resultados foram divulgados apenas na segunda-feira, 27, com um atraso de um dia e sem explicações claras por parte do ministério.

Quando os nomes dos aprovados foram finalmente revelados, a plataforma do MEC apresentou informações desorganizadas em formato de tabela Excel, dificultando a visualização das classificações e listas de espera. Este problema foi solucionado por volta das 12h30 do dia 27. As instituições também relataram que receberam a lista com os nomes dos aprovados somente no final do mesmo dia.

Resultados do Sisu 2025: atrasos e confusões na divulgação

Cronograma atualizado do Sisu 2025:

Matrícula na chamada regular: 28 de janeiro a 3 de fevereiro (atualizado após os atrasos).

Manifestação de interesse na lista de espera: 27 a 31 de janeiro (encerrado).

Convocação dos aprovados na lista de espera: 12 de fevereiro a 30 de setembro.

Para mais informações sobre o Sisu e suas atualizações, acesse os canais oficiais do MEC.