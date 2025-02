Prazo para inscrições no Programa Bolsa Atleta 2025 termina hoje (21)

O prazo para inscrições no Programa Bolsa Atleta 2025 encerra-se nesta sexta-feira, 21. Este programa é destinado a atletas de alto desempenho que obtiveram resultados significativos em competições oficiais. Os interessados devem acessar o Sistema Bolsa Atleta, reunir a documentação necessária e preencher o formulário online disponível.

A divulgação da lista dos atletas contemplados está prevista para ocorrer entre os dias 22 e 24 de abril. O edital, publicado no final de janeiro, contém informações detalhadas sobre o funcionamento do programa.

De acordo com informações do Ministério do Esporte, o edital estabelece não apenas os critérios e procedimentos para a concessão do benefício, mas também aborda questões relacionadas à suspensão e ao cancelamento das bolsas. Além disso, são apresentados os prazos e as formas necessárias para que os candidatos realizem suas inscrições e prestem contas sobre os recursos financeiros recebidos, assim como os resultados esportivos alcançados.

O Programa Bolsa Atleta é voltado especificamente para aqueles atletas que se destacaram em competições nacionais e internacionais nas modalidades listadas no edital durante o ano de 2024.

O ministério ressalta que o auxílio pode ser estendido a grupos especiais, incluindo atletas gestantes e puérperas, além de atletas surdos e seus guias, bem como auxiliares do esporte paralímpico.

Conforme estipulado no edital, as categorias abrangidas incluem base, estudantil, nacional, internacional e olímpica, englobando também as modalidades paralímpica e surdolímpica.

O objetivo do programa é assegurar condições adequadas para que os atletas possam se dedicar integralmente ao treinamento e às competições em níveis local, sul-americano, pan-americano, mundial, olímpico e paralímpico.