Nova ferramenta permite consultar quem tem direito a receber o Bolsa Atleta

O sistema do Programa Bolsa Atleta conta com uma novidade para ajudar os atletas a fazerem suas inscrições em 2025. O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, disponibilizou em seu site uma ferramenta de inteligência que possibilita a checagem de dados sobre resultados e atletas que estão aptos a receberem o benefício.

Depois de entrar, basta escrever na barra de pesquisa o nome do possível beneficiário. O sistema vai mostrar os resultados que o atleta conquistou durante o período válido e também vai indicar as categorias de bolsa a que o atleta tem direito.

É importante lembrar que, caso o atleta não encontre seu nome na lista, mas acredite que tenha resultado válido para pleitear a bolsa, ele deve contatar a confederação de sua modalidade, que é responsável por indicar os eventos e passar a lista de atletas com resultados válidos.

Após certificar-se que seu nome consta no sistema, o atleta poderá entrar na área restrita e fazer sua inscrição no Programa.

REFERÊNCIA — O Programa Bolsa Atleta, mantido pelo governo brasileiro desde 2005, é um dos maiores programas de incentivo direto ao atleta do mundo. O público beneficiário são atletas de alto desempenho que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade.

INSCRIÇÕES – O Ministério do Esporte também publicou o edital do Programa Bolsa Atleta 2025. As inscrições on-line estão abertas, e vão até o dia 24 de fevereiro. A primeira lista de contemplados está prevista para ser publicada entre os dias 22 e 25 abril.

Para a seleção de atletas das modalidades previstas no edital, consideram-se os resultados obtidos nas competições durante o ano de 2024. Entre os dias 19 e 23 de maio, será publicada a lista de atletas que obtiverem recurso deferido.