Prazo para inscrições no programa aluno monitor do BEEM é prorrogado

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou a prorrogação do prazo para inscrições no programa Aluno Monitor do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Agora, estudantes da 3ª série do Ensino Médio que desejam atuar como monitores em aulas de matemática e língua portuguesa têm até o dia 7 de março para se inscreverem por meio da plataforma da Secretaria Escolar Digital. A iniciativa prevê a seleção de até 12 mil alunos em todo o estado, com as monitorias programadas para começarem no dia 17 de março.

Os estudantes selecionados atuarão em suas respectivas escolas, sob a supervisão do coordenador escolar e do professor responsável pela orientação dos estudos. Eles terão a missão de apoiar colegas que enfrentam dificuldades nas disciplinas de matemática e língua portuguesa durante as aulas dedicadas ao aprendizado. Esta nova função será incorporada ao currículo das turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio a partir de 2025.

A remuneração para os monitores será baseada na carga horária semanal, com valores estabelecidos em R$ 296,16 para uma jornada de 8 horas e R$ 555,30 para 16 horas. Os alunos também deverão apresentar um relatório mensal detalhando as atividades realizadas com os estudantes que estão sob sua orientação, o qual deverá ser aprovado pela unidade escolar.

Critérios para Participação

Os interessados em se candidatar ao programa Aluno Monitor do BEEM precisam estar regularmente matriculados na 3ª série do Ensino Médio em instituições da rede estadual. Além disso, devem ter uma frequência mínima de 85% no último ano letivo. O processo seletivo levará em conta as notas obtidas no Saresp e o desempenho na entrevista realizada pela banca examinadora da escola. O resultado final será divulgado até o dia 14 de março.

Como Realizar a Inscrição

Para participar do programa Aluno Monitor do BEEM, os estudantes devem seguir os procedimentos estabelecidos pela Secretaria da Educação. É essencial que cada candidato verifique se todas as informações estão corretas antes de finalizar a inscrição, visto que dados precisos são fundamentais para a liberação dos pagamentos das bolsas aos alunos escolhidos.

Diferenciação entre Programas

É importante destacar que a bolsa destinada aos alunos monitores do BEEM é exclusiva para aqueles que irão atuar dentro de suas próprias escolas como auxiliares nas disciplinas de língua portuguesa ou matemática. Para os alunos envolvidos no itinerário técnico profissionalizante do Ensino Médio, existe o programa BEEM Ensino Técnico, que visa facilitar a inserção desses estudantes no mercado de trabalho através de parcerias com empresas relevantes nas áreas relacionadas aos cursos oferecidos. Os selecionados nas 2ª e 3ª séries do Ensino Médio poderão trabalhar nessas empresas e receber bolsas que variam entre R$ 422,03 e R$ 851,46, dependendo do curso e da carga horária.