Prazo para inscrição de intervenções artísticas no aniversário de Santo André termina nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (31) o prazo de inscrições para os interessados em participar com intervenções culturais das comemorações do aniversário de Santo André que serão realizadas entre os dias 5 e 30 de abril deste ano. A cidade completa o 472º aniversário em 8 de abril. A convocatória com as informações detalhadas sobre a seleção das atrações e o formulário de inscrições estão disponíveis na plataforma CulturAZ: https://bit.ly/AniversariodaCidade2025.

A iniciativa tem o objetivo de selecionar intervenções culturais apresentadas por agentes culturais, artistas, grupos culturais e artísticos, coletivos de cultura, representados por pessoas jurídicas nos termos da Lei Federal 14.133/2021.

As propostas deverão estimular e fomentar a diversidade da cultura, nas suas expressões populares, urbanas e tradicionais. As intervenções estão distribuídas em quatro categorias: ‘Recepção do Expresso Turístico de Paranapiacaba’, ‘Shows Musicais’, ‘Itinerantes e Fixos Fora de Palcos: Parques e Áreas ao Ar Livre’ e ‘Parcerias e Intervenções Não Remuneradas’.

Poderão se inscrever agentes culturais, artistas, coletivos, grupos artísticos representados por pessoas jurídicas (empresas cujo objeto social seja compatível com a atuação cultural proposta e que o CNAE permita representação artística). Cada proponente poderá inscrever, no máximo, duas propostas, independente da categoria.

