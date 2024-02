Prates celebra novo pico de valor de mercado da Petrobras em postagem no X

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, celebrou ontem via redes sociais o novo pico em valor de mercado alcançado pela petroleira. Em postagem no “X” (antigo Twitter), no fim da tarde Prates apontou a valorização das ações da estatal.

“SEXTOU SEM RECORDE? Não! E não é déjà vu! “Petrobrás atinge de novo o maior valor de mercado da história em reais: neste momento, ultrapassou R$ 568 bilhões”, escreveu o executivo, às 17h42 de ontem.

As ações da Petrobras tiveram altas de 1,82% (ON) e 0,92% (PN) no pregão do dia, acompanhando a evolução também da cotação do petróleo. Na semana, as ações da petroleira brasileira acumularam altas de mais de 3%.