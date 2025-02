Praça do Sesc Pinheiros vira palco da Folia Carnavalesca 

A praça do Sesc Pinheiros será palco de uma programação musical especial durante o Carnaval, com apresentações gratuitas que prometem animar foliões de todas as idades. Entre marchinhas, frevo, maracatu e axé, os artistas convidados resgatam e reinventam os ritmos tradicionais da festa.

No sábado e na segunda, dias 1 e 3 de março, a festa começa com Carnaval da Velha Fubica, conduzido por Lili Flor & Paulo Pixu. O show traz a temática Le Petit Peticolá – O Carnaval 2025 é para brincar!, homenageando as infâncias com um repertório que inclui canções populares e brincadeiras tradicionais. Após o almoço, o público poderá dançar ao som do Baile da Samucagem, comandado por Samuel Samuca e sua banda completa. O show resgata a energia dos bailes carnavalescos, com releituras de clássicos do axé dos anos 90, brega, MPB e sucessos da música brasileira.

Já no domingo e na terça, dias 2 e 4 de março, a programação se repete com novas atrações. A Cia da Tribo apresenta Folias do Brasil, um show que celebra a riqueza da cultura popular com ritmos como frevo, maracatu, cavalo-marinho, ciranda, samba entre outros. Com músicas de Ricardo Dutra, a apresentação mistura teatro, dança e bonecos para envolver o público na festa. Mais tarde, às 16h, é a vez de Carnaval dos Quatro Cantos, com Tatá Alves e Rodrigo Régis, que fazem um passeio musical pelos carnavais do Brasil, de São Paulo ao Recife, passando por Salvador e São Luiz do Paraitinga.

Todas as apresentações acontecem na Praça, com entrada gratuita e classificação livre.

Programação:

Carnaval da Velha Fubica

Dias 1 e 3/3, sábado e segunda, às 13h30.

Baile da Samucagem.

Dias 1 e 3/3, sábado e segunda, às 16h.

Folias do Brasil

Dias 2 e 4/3, domingo e terça, às 13h30.

Carnaval dos Quatro Cantos

Dias 2 e 4/3, domingo e terça, das 16h às 17h30.

Serviço:

De 1º a 4 de março de 2025

Local: Praça

Livre