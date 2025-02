Miltinho Edilberto convida Tetê Espíndola no Sesc Belenzinho

No dia 21 de fevereiro, sexta, às 21h, o Sesc Belenzinho apresenta o show do Miltinho Edilberto que convida Tetê Espíndola. Os ingressos custam R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc) e podem ser adquiridos no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades do Sesc SP.

Lembrando as canções da infância e adolescência, vividas no Estado do Mato Grosso, o violeiro, compositor e produtor Miltinho Edilberto faz releituras de Clássicos do cancioneiro popular como Guaranias, Polcas, Chamamés e Modas de Viola.

Dos tempos em que Mato Grosso era um só estado, o repertório traz pérolas musicais como Cuitelinho, Trem do Pantanal, Sertaneja, Chalana … entre outras clássicas. Para tornar ainda mais autêntica essa imersão no universo sonoro do Mato Grosso, berço de diversidade sonora e rítmica, Miltinho convida uma artista que é símbolo desse Estado, consagrada nacionalmente, e que sempre trouxe na sua voz inusitada uma forte identidade com sua Terra: Tetê Espíndola!

Miltinho Edilberto é músico, produtor e compositor premiado em mais de 30 Festivais, sendo inclusive vencedor pela internet do Festival Cultura: A Nova Música do Brasil (TV Cultura) entre outros títulos acumulados desde o início de sua carreira artística.

Após levar a Viola brasileira a 7 países da Europa, Miltinho percorre o Brasil com vários formatos de espetáculos, resgatando tradições e inovando o cenário com sua viola virtuosa universal.

Tetê Espíndola – ao longo de seus 45 anos de carreira com mais de 20 discos gravados, a cantora, compositora e instrumentista Tetê Espíndola tem o seu trabalho voltado para a experimentação e recriação do universo ecológico brasileiro. Foi aclamada com o Prêmio Revelação ACP/ 1982, pelo disco Pássaros na Garganta, marcando presença da vanguarda paulista. Participou de dois importantes festivais brasileiros, MPB Shell 1981/ Londrina e venceu o Festival dos Festivais / 1985, com Escrito nas Estrelas, que em 2023 voltou a ocupar o primeiro lugar entre as músicas mais ouvidas no Brasil. Ganhou o prêmio Fundação Vitae para desenvolver trabalho de composição musical sobre os pássaros brasileiros, que resultou no LP Ouvir (1991).

Serviço

Show: Miltinho Edilberto convida Tetê Espíndola

Dia 21 de fevereiro de 2025. Sexta, às 21h.

Valores: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18,00 (Credencial Sesc).

Ingressos disponíveis somente nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)