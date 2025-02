Banda Bayside Kings faz show no Sesc Belenzinho

O Bayside Kings chega ao palco do Sesc Belenzinho nos dia 21 de fevereiro, sexta na Comedoria para apresentar o show de seu mais recente álbum (R)EVOLUÇÃO, lançado em outubro de 2024, com ingressos de R$ 18 (Credencial Sesc) a R$ 60 (inteira).

A banda hardcore de Santos, que vem se destacando como um dos shows mais enérgicos do Brasil, promete apresentar um setlist potente que mescla músicas que já fazem parte da carreira do grupo como Existência e Miragem, e as músicas do novo trabalho, como Seguindo em Frente e Tempo e Espaço. Preparem-se para ver um Bayside Kings em sua essência selvagem, misturando melodia e peso e determinado a fazer uma ferramenta de mudança, questionamento e conexão.

Formada em 2010 na cidade de Santos, a Bayside Kings é uma banda de hardcore que rapidamente se destacou na cena musical brasileira. Com influências que vão do punk rock ao hardcore melódico, o grupo é conhecido por suas apresentações energéticas e letras que abordam temas como amizade, superação e questões sociais.

A discografia da banda inclui trabalhos notáveis como EP The Way Back Home (2012), e o álbum Waves of Hope (2014), que consolidaram sua reputação no cenário hardcore nacional. Em 2021, lançaram os álbuns EXISTENCIA #LIVREPARATODOS e MIRAGEM, mostrando uma evolução em seu som e maturidade nas composições.

A formação atual da Bayside Kings conta com Milton Aguiar no vocal, David Gonzales na bateria, Emanuel Figueira no baixo e Matheus Santacruz na guitarra. Juntos, eles mantêm a essência do hardcore viva, conquistando fãs por todo o Brasil.

Bayside Kings

Dia 21 de fevereiro de 2025. Sexta, 20h30

Local: Comedoria (650 lugares)

Valores: R$ 60 (inteira); R$ 30 (Meia entrada), R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)